YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı

ÖSYM'den YKS'ye girecek öğrenciler için dikkat çeken bir açıklama geldi. YKS başvurularında sınav ücretinin ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.

YARIN SON GÜN

4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir."