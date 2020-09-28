Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile koronavirüse aldırış etmeden parti veren 10 kişinin virüse yakalanmasına neden olan 2018 Miss Turkey güzel Şevval Şahin, bu sefer de iş adamı Caner Karaloğlu'nun partisine katıldı. Polis baskınının yapıldığı 100 kişilik parti, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Boğaz'daki evlerinde verdiği yaş günü partisinde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. İkilinin ardından işadamı Caner Karaloğlu da parti düzenledi. Karaloğlu, önceki gece Yeniköy'de kendisine ait villada yaklaşık 100 kişilik doğum günü partisi verdi. Partiye Şahin ve sevgilisi de katıldı.
ÜNLÜ İSİMLER PARTİYE AKIN ETTİ
Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partiye katılanlar arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ayşe Özyılmazel, Alp Özcan ve Uğur Güven gibi ünlü isimler de vardı. Kendi evinde verdiği partide çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin'in bu sefer bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.
POLİS BASKIN YAPTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde şikayet üzerine eve polis geldi. Yüksek sesten dolayı yapılan şikayet üzerine ekipler, Karaloğlu'nu uyardı. Bunun üzerine işadamı, müziğin sesini kısıp camları kapatarak eğlenceye devam etti. Fakat polislerin gelmesinden rahatsız olan Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ayşe Özyılmazel evi hemen terk etti. Partiye katılan davetlilerin maske takmaması da dikkat çekti