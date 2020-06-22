Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Uzun yıllardır katıldığı her programa ve sosyal medyadaki her paylaşımında gözlük, bandana ve şapka kullanan Killa Hakan, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

AKSESUARLARINI ÇIKARDI

Meslektaşı rapçi Ezhel ile fotoğraf çektiren Killa Hakan, aksesuarlarının hepsini çıkardı. Hakan'ın bu yeni imajıyla verdiği poz ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Killa Hakan, son olarak Ezhel, Ben Fero ve Ceza ile Fight Kulüp şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmıştı.

İşte Killa Hakan'ın bilinmeyen görüntüsü:

Killa Hakan (ortadaki)