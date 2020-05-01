Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk 3 ayında 72,7 ton net altın alarak dünyanın en fazla altın alan merkez bankası oldu.

MERKEZ BANKALARI 3 AYDA 145 TON ALTIN ALDI

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre en fazla altın alan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 28 tonla Rusya, 7 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 6,8 tonla Hindistan, 2,8 tonla Kazakistan ve 2,2 tonla Özbekistan takip etti. Merkez bankaları yılın ilk 3 ayında toplam 145 ton net altın alımı yaptı.

YAPTIRIM ENDİŞESİ NEDENİYLE ALTIN TERCİH EDİLİYOR

TCMB 2019'da dünyanın en çok altın alan merkez bankası olarak kayıtlara girmişti. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Türkiye, S-400 ve Halkbank davası kaynaklı ABD'nin finansal yaptırımlarından endişe etmektedir. Hesapların dondurulması riskine karşı altın tercih ediyor" dedi.