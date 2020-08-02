Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Şiddet gördüm diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı

Hayat Bilgisi dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı. Nikah kıymadan sadece düğün yapan Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü.

"BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI"

Düğünden 30 gün sonra ayrılık kararı alan oyuncu, biten ilişkisi hakkında 2. Sayfa'ya yaptığı özel açıklamada "Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı" dedi.

"NİKAHIMIZ YOK SADECE DÜĞÜN YAPTIK"

Resmi nikahının olmadığını belirten oyuncu sözlerine "Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık" diyerek devam etti.