Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı

Sayısız ünlü ile çalışan modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk, dün gece düzenlediği son defileyle mesleğine veda etti. 15 milyon TL değerindeki tasarımların yer aldığı defilede Oyuncu Mert Fırat ve Tuğçe Sarıkaya sunuculuk yaptı. 60 yıl moda sektöründe çalışan Mayruk, sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı.

200 MANKEN YER ALDI

"Yıldırım Mayruk jübile" koleksiyonu arşivden 1000'den fazla elbise içinden 1960'dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı. 5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.

15 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ KIYAFETLER 1500 SAATTE HAZIRLANDI

15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu'nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 1500 saat el işçiliğiyle işlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü tüm zamanların en iyisi olma iddiasını fazlasıyla ortaya koydu.

Gönül Akkor'dan Ayferi'ye, Selda Bağcan'dan Tanju Okan'a 1960 senesinden günümüze tüm hit şarkılar koleksiyon tanıtımında kullanıldı.

TÜRKAN ŞORAY MANKENLİK YAPTI

Türk modasının kralı olarak işaret edilen Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Açelya Kartal, Ahu Yağtuğ, Alona Kral, Anastasia Görel, Arzum Onan, Aslıhan Karalar, Aylin Arasil, Azra Akın, Buket Saygı, Buse İskenderoğlu, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, Eren Güneri, Erjena Avokadnas, Esra Sümer, Günay Musayeva, İpek Gümüşoğlu, İvana Sert, Meltem Hakarar, Meltem Keklik, Nur Kübra Yıldız, Ola Zaremba, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Şebnem Sürücü, Seda Ertan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Soner Sevim Çiftçi, Sibel Özünlü, Sevcihan Tunca, Suna Selen, Tuğba Özay, Tuğçe Sarıkaya, Yanita Schmidt, Yasemen Çavuşoğlu, Yelda Kara, Zeliha Çal ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.

Podyumda Mayruk'u uğurlayan Türkiye'nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu. Gecenin sponsoru ünlü iş adamı Sait Emir, açılış konuşmasında "Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır'da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç." dedi. Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy, Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafetiyle ve görkemli şapkasıyla ilgi odağı oldu. Mankenleri gölgede bırakan şıklığıyla göz dolduran Ersoy, açıklamalarıyla defileye damga vurdu.