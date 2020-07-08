Yılbaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, Yıl başı mı? Yılbaşı ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yılbaşı". Peki, Yıl başı nasıl yazılır? TDK'ya göre yılbaşı mı, yıl başı mı yazılır?

08.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:24

Yılbaşı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yılbaşı TDK'ya göre nasıl yazılır? Yıl başı nasıl yazılır? Yıl başı mı, yıl başı mi? TDK'ya göre yılbaşı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE YILBAŞI NASIL YAZILIR?

Yıl başı: Yanlış

Yılbaşı: Doğru

YILBAŞI İLE ÖRNEK CÜMLELER

yılbaşı

isim, (yı'lbaşı): Ocak ayının birinci günü:

"Ben, bizde yılbaşını kutlulamak diye bir görenek olduğunu bilmiyorum." - Nazım Hikmet