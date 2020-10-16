Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu

Yılan sıkıştığı yerden kurtulur kurtulmaz, kadının bacaklarına dolanarak onu öldürmeye çalıştı. Kadın kendini kurtarmaya çalıştıkça yılan kendini daha fazla kadının bacağına sardı. Yılandan kurtulamayan kadın, polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadının bacağını yılandan kurtardılar.

DOĞAYA SALDI

Polis ekiplerinin yardımı ile bacağını yılandan kurtaran kadın, yılanı daha sonra tutup evinin arkasında bulunan ormanlık alana atıp doğaya bıraktı. Yılanın öldürücü zehri bulunmadığını söyleyen polis ekipleri ama yılanın ısırdığı yerde ciddi yaralara sebep olduğunu söylediler.

İşte olay anına ilişkin kareler;