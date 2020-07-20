Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var

Sosyal medya hesabından mayolu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, güzel görünmek için filtre uygulayan ünlülere göndermede bulundu.

"EVET SARKMIŞIM, HATTA SELÜLİTLERİM VAR"

Tatil sezonu devam ederken mayolu fotoğrafını paylaşanlar kervanına Yeşim Salkım da katıldı. Güneşlendiği anlarda çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Salkım, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim" ifadelerini kullandı.

DİĞER ÜNLÜLERE GÖNDERME

Yeşim Salkım'ın paylaşımına düştüğü not güzel görünmek adına fotoğraflarına filtre uygulayan ünlü isimlere gönderme olarak nitelendirildi.

İşte Yeşim Salkım'ın paylaştığı fotoğraflar;