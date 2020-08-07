Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz hafta verdiği konserde arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım'a küfür etti. Kısa sürede gündem olan ve işleri etkilenen fenomen, dün Yeşim Salkım'dan özür diledi. Övüç'ün özrüne Salkım'dan da cevap gecikmedi.

AF DİLEDİ

Yeşim Salkım'a küfür ettiği için tepkilerin odağında olan ve birçok işi iptal edilmek istenen Murat Övüç, "Kimseden korkum yok, kellem de kesilse doğruları söyleyeceğim" dedikten birkaç gün sonra Salkım'dan özür diledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı açıklamasında sürekli sahne alamadığını işlerinin iptal edildiğini vurgulayan Övüç'ü samimi bulmadı.

ÖVÜÇ'ÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Ben de bazı şeylerin bedelini ağır ödedim bu arkadaşımız da (Murat Övüç) ağır ödüyor. Onun işlerinin engellenmesini de istemiyorum. Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez."

"İŞLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"

İki çocuk annesi bana herkesin içinde bir küfür edildi ben de bunu hesabını tüm kadınlar adına sormak istiyorum. Sözümden dönmeyeceğim. Benden özür dilenmesini nedeni de işlerinin iptal olması. Çünkü gerçek ve samimi bir özür değildi. Ben 50 yaşında bir kadının kimin neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyorum."

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK OLDU

Cenk Eren, Onur Büyüktopçu, Ender Saraç ve Şenay Düdek gibi ünlü isimler Yeşim Salkım'ın paylaşımına alkış emojisi koyarak destek oldu.