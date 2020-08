Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu

Son günlerde fenomen Murat Övüç'le olan tartışmasıyla gündemden düşmeyen Yeşim Salkım, YouTube'da yayınlanan Katarsis X-tra programına konuk oldu. Aile yaşantısından ve biten evliliğinden bahseden Salkım, samimi açıklamalarda bulundu.

"BEN HAKAN'IN GÖZÜNDE BİR EŞYAYDIM"

İkinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeşim Salkım,"Evlendiğim gün 'Ben ne yaptım' dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti. Her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı. Kaç yaşınızda olursanız olun, eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden ben de bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek" dedi.

"İLK HAYAL KIRIKLIĞIMI BABAMLA YAŞADIM"

Hayatta ilk hayal kırıklığını babası ile yaşadığını fakat ona kızgın ve kırgın olmadığını, hala babasını çok sevdiğini söyleyen sanatçı, "Babamla geçiremediğim zamana çok üzülüyorum" dedi. Yatağa mahkum olan babasını sık sık ziyaret ettiğini belirten Salkım, anne ve babasının boşanmalarına üzüldüğünü ve çok kızdığını da söyledi.

"MASAL OKUDUĞUM ÇOCUĞUN KARDEŞİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

14 yaşındayken bir kardeşinin olduğunu öğrendiğinden bahseden Salkım, sözlerine şöyle devam etti: "Babamın sahne aldığı bir gazino vardı. Biz de yazları oraya gidiyorduk. Ben de her akşamüstü çocukları toplayıp, onlara masal okuyordum, eğlendiriyordum. O sırada bir çocuk dikkatimi çekti. 3 buçuk yaşlarında, çok güzeldi. Annesi ile oturuyordu, aldım kucağıma. 'Ben akşamları çocuklara masal okuyorum, biraz gezdirebilir miyim?' dedim. Annesi de 'Tabi' dedi. Ben kardeşimi almışım kucağıma, bilmiyordum o zaman. Annesi ile de yakınlık kurdum tabii ki. 'Eşim Kıbrıs'ta asker' demişti bana. Her şey böyle başladı."

"BABAMI BİR KADINLA GÖRÜNCE ERKEKLERE OLAN İNANCIM KIRILDI"

"Bir gün babamın programı bittikten sonra ben her zamanki haylazlığımla demirlerde sallanıyorum. Bir film karesi gibidir o an gözümde hep. Hislerinize güvenin, hisleriniz size yanıltmıyor. Ben hissetmiştim bunu. Eğildim ve baktım. İki silüet tren raylarının kenarında konuşuyorlardı. O zaman kardeşim olduğunu anlamıştım. Sonra annem durumu öğrendi. Ben çok sevdim kardeşimi, annem de çok sevdi ve baktı. Sanırım erkeklere olan inancımın kırılması orada başladı. Orada şunu söyledim; 'Hiçbir erkeğin beni böyle üzmesine izin vermeyeceğim ve üzmeye kalkan her erkeği de bırakıp gideceğim."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sürekli çalışmak zorunda kaldığı için kızı Gizem'e doğduğu andan itibaren anneannesinin ve dayısının baktığını, bir annenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını söyleyen Salkım, çocuğunun anne ve babasından yoksun büyüdüğünü ve bu yüzden de kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğini sözlerine ekledi.

Yeşim Salkım, "Gizem'e her baktığımda hep bir tarafım yaralı olacak ve onun yaptığı her hatada benim payım olduğunu hatırlayacağım" dedi. Gizem'e maddi verdiği olanaklar dışında manevi hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen ve kendini suçlayan Yeşim Salkım, gözyaşlarını tutamayarak, o dönemlerde hatırladıklarını anlattı.