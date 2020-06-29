Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın emektar isimlerinden Altan Bozkurt, yaşamını yitirdi. Bozkurt'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu.

HEM OYUNCULUK HEM DE YÖNETİCİLİK YAPTI

5 Eylül 1946'da İstanbul'da doğan Bozkurt, 1980'e kadar çeşitli filmlerde yer aldı. Daha sonra ise çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak görev yaptı.

ÇOK SAYIDA FİLMDE ROL ALDI

Altan Bozkurt bugüne kadar başta; Affedilmeyenler, İnce Memet Vuruldu, Saymadım Kaç Yıl Oldu, Kalleş, Gönül Oyunu ve Ana Gibi Yar Olmaz olmak üzere çok sayıda filmde rol aldı.