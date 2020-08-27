Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda nüfusu nedir? Yeni Zelanda ana dili nedir? Yeni Zelanda dini yapısı nedir?

iki ana adadan oluşan, %30'u ormanlarla kaplı ülke, sıcak ve kurak iklime sahiptir. Peki, Yeni Zelanda nerededir? Yeni Zelanda'nın ekonomisi nedir? gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

YENİ ZELANDA NEREDEDİR?

Yeni Zelanda bir ada ülkesidir. Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alır. Yani diğer bir deyişle Okyanusya Kıtasında bulunan bir ülkedir. Güney Yarım Küre'de yer alan Yeni Zelanda ile Avusturya arasında 1500 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Adaları başta olmak üzere aynı zamanda birçok farklı adaya sahip olduğunu söylemek mümkün.

YENİ ZELANDA'NIN DİNİ YAPISI NEDİR?

Halkın bir kısmı herhangi bir dine inanmadıklarını dilegetiriyor.

2006 nüfus sayımına göre halkın %55,6'sı kendisini Hristiyan olarak tanımlamaktadır. Diğer %34,7'si kendilerini herhangi bir dine mensup görmemektedir. Yine nüfus sayımının verilerine göre diğer azınlık dinleri ise Hinduizm, Budizm ve İslam olarak tespit edilmişti.

YENİ ZELANDA NÜFUSU NEDİR?

Yeni Zelanda nüfusu son rakamlara göre toplam 4.692.700.

YENİ ZELANDA EKONOMİSİ NEDİR?

Yeni Zelanda, gelişmiş ve modern bir ekonomiye sahip olup refah bir yaşa ikanı sunan ülkeler arasında yer alır. Gelişmiş piyasa ekonomisinin hakim olduğu Yeni Zelanda'nın başlıca geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık önemli yer tutar. Turizm konusunda oldukça gelişmiştir.