Yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evi güllerle kaplatıldı

Şarkıcılığın yanı sıra kendi kozmetik markasını çıkaran Ebru Polat, dün 30. yaş gününü kutladı. Bodrum'da tatil yapan şarkıcının evine çiçek ve hediye yağdı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Evine Ebru Polat yazılı güllerden bukete kadar sayısız gül yağan şarkıcı, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Doğum günümde düşünüp çiçek, hediye gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Hediyeler karşısında çok mutlu olan şarkıcı, Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladığı videosunda ise şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın en güzel doğum günü oluyor. Ben teknedeyim ama Bodrum'daki evime çiçek ve hediye yağıyor. Sevenlerime, arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. O kadar çok dost biriktirmişim ki bunu bugün daha iyi anladım. Evim çiçek bahçesine dönmüş, dış kapıma güllerle Ebru Polat yazılmış ve özel pastalar yapılmış. Düşünen herkese teşekkür ederim."