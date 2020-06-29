Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma, Çin'e transfer oluyor.

Sarı siyahlı kulüp, Kongolu forvetin, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.