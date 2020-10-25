Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nın takımı Yeni Malatyaspor ile Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 10. dakikada Murat Yıldırım'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya 24. dakikada skora dengeyi getirdi. 53. dakikada sahne alan Kubilay Kanatsızkuş takımını üstünlüğe taşıdı.

SON 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADILAR

Aldığı galibiyetle son 3 haftada 7 puan toplayan Malatyaspor, toplamda 8 puana yükseldi ve evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Süper Lig tarihinde rakibine yenilmeyen Malatyaspor bu serisini de sürdürdü. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.