Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş atarken, konuk ekibin tek golünü Murat Yıldırım kaydetti.

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nın takımı Yeni Malatyaspor ile Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 10. dakikada Murat Yıldırım'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya 24. dakikada skora dengeyi getirdi. 53. dakikada sahne alan Kubilay Kanatsızkuş takımını üstünlüğe taşıdı.

SON 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADILAR

Aldığı galibiyetle son 3 haftada 7 puan toplayan Malatyaspor, toplamda 8 puana yükseldi ve evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Süper Lig tarihinde rakibine yenilmeyen Malatyaspor bu serisini de sürdürdü. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.