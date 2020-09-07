Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü

Göktan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla deneyimli kanat oyuncusunun yeni takımı netleşti. Beşiktaş, eski yıldızıyla yeniden sözleşme imzaladı. beIN Sports'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, geçmişte formasını terlettiği Beşiktaş'a transfer oldu.

GEÇEN YAZ AYRILMIŞTI

Gökhan Töre, 2019 yazında Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

4.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Beşiktaş, Rubin Kazan'dan 2013'te önce kiralık olarak renklerine bağladığı Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euroya almıştı.

Gökhan, 2016'da 3 milyon euro'ya o dönem bir sezonluğuna siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralamıştı.

2 GOL KAYDETTİ

Gökhan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da ise 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.