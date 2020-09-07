Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden deneyimli oyuncu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Göktan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla deneyimli kanat oyuncusunun yeni takımı netleşti. Beşiktaş, eski yıldızıyla yeniden sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, geçmişte formasını terlettiği Beşiktaş'a transfer oldu.

MALATYA'DAN 4 MİLYON TL GELİR

Yeni Malatyaspor, bu hamleden 4 milyon TL gelir elde ettiğini belirtip resmi açıklamasında "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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Gökhan Töre, 2019 yazında Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

4.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Beşiktaş, Rubin Kazan'dan 2013'te önce kiralık olarak renklerine bağladığı Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euroya almıştı.

Gökhan, 2016'da 3 milyon euro'ya o dönem bir sezonluğuna siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralamıştı.

2 GOL KAYDETTİ

Gökhan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da ise 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.