Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni Hayat 1. bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Yeni hayat 1. bölüm fragmanı izle!

KargaSeven Pictures imzalı, yönetmeliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun yaptığı, senaryosu Elif Usman tarafından kaleme aldığı dizinin yaayın tarihi belli oldu. Peki, Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak?

YENİ HAYAT DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU?

İlk bölümü büyük bir merakla beklenen Yeni Hayat dizisi 3 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kanal D ekranında yayınlanacak olan Yeni Hayat dizisininbaşrollerinde; Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Ekranlara gelmek için gün sayan yeni dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece'den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak durumundadır.

Adem ailesini geçindirebilmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli olan Adem için bu hiç de kolay değildir.Zengin iş adamı Timur Karatan (Tayanç Ayaydın) için tek önemli şey ise sevdiklerini onlardan gizlediği karanlık dünyasından korumaktır. Eski eşinden yadigar kalan biricik kızı Gökçe Karatan (İpek Filiz Yazıcı) ve şimdiki eşi Yasemin Karatan (Melisa Aslı Pamuk) için dünyada yapmayacağı şey yoktur.