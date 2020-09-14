Yeni Hayat 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat konusu nedir? Yeni Hayat oyuncuları kimler? Yeni Hayat hangi gün yayınlanıyor?

Yeni sezonda başlayan diziler arasında yer alan Yeni Hayat, iddialı kadrosuyla 2. bölümünü de geride bıraktı. Yeni Hayat dizisinin konusu nedir? Yeni Hayat 2. bölümde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler? Yeni Hayat hangi gün yayınlanıyor?

YENİ HAYAT 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan Yeni Hayat 2. Bölümünde Yasemin'in yaptığı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracaktır.

Adem, Yasemin'in gizlediği gerçeğin adım adım peşindedir. Bu durum ise Yasemin'in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden olur. Timur'un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlar. Gökçe'nin basına verdiği röportaj ise Timur'u çileden çıkaran bir diğer olay olur.

Bir diğer yandan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başlamıştır. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya başlar. Çünkü Nevin artık Yasemin'in ölümle tehdit edildiğini öğrenmiştir. Adem ise Nevin'i bu konudan uzak tutmaya çalışır. Yasemin'in kaçış planındaki en büyük engel ise Adem'dir. Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem'e kızı Ece ile bir mesaj yollar. Her şeyin sonunda Yasemin'in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracaktır.

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Serkan Çayoğlu

Melisa Aslı Pamuk

Tayanç Ayaydın

Nilperi Şahinkaya

Devrim Nas

Aziz Caner İnan

Nebil Sayın

Ayşe Tunaboylu

İpek Filiz Yazıcı

Nisa Sofiya Aksongur

Begüm Akkaya

Furkan Kalabalık

Övül Özbay

Seher Terzi

Senarist: Elif Usman

YENİ HAYAT HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Perşembe günleri yayınlanan dizi, 20.00 itibari ile ekranlarda yerini alıyor.

YENİ HAYAT HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.