Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 lira banknotların 20 Mayıs'tan itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

İMZALAR DEĞİŞTİ

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 lira banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

GENEL GÖRÜNÜM AYNI OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak. Öte yandan I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.