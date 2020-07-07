Yemekhane nasıl yazılır? TDK'ya göre yemekhane mi, Yemek hane mi? Yemekhane ne demek?

Yemekhane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yemekhane TDK'ya göre nasıl yazılır? Yemek hane nasıl yazılır? Yemek hane mi, yemek hane mi? TDK'ya göre yemekhane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE YEMEKHANE NASIL YAZILIR?

Yemek hane: Yanlış

Yemekhane: Doğru

YEMEKHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yemekhane:

Okul, fabrika vb. kuruluşlarda yemek yenilen büyük salon.