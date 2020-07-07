Yemekhane nasıl yazılır? TDK'ya göre yemekhane mi, Yemek hane mi? Yemekhane ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yemekhane". Peki, Yemek hane nasıl yazılır? TDK'ya göre yemekhane mi, yemek hane mi yazılır?
07.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:56
Yemekhane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yemekhane TDK'ya göre nasıl yazılır? Yemek hane nasıl yazılır? Yemek hane mi, yemek hane mi? TDK'ya göre yemekhane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE YEMEKHANE NASIL YAZILIR?
Yemek hane: Yanlış
Yemekhane: Doğru
YEMEKHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER
Yemekhane:
Okul, fabrika vb. kuruluşlarda yemek yenilen büyük salon.