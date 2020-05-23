Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, iyi niyetinin fazla kullanıldığını, sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Yeşilmen, takipçilerinden peş peşe yayınladığı videolarını anne ve babasından izleyerek paylaştığını ve bu konuyu bilmemelerini rica etti.

"BEN CAZGIRLIK YAPIP KENDİMİ ORTALARA ATMAM"

Instagram hesabından gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Yeşilmen, şunları söyledi: "Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır."

"OK YAYDAN ÇIKMIŞTI DURDURULDU"

"Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız."

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

"Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum. Çok güzel mesajlar yollamışsınız. Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz.O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek, bilmiyorum. Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum."

EŞİNDEN ŞİDDET Mİ GÖRÜYOR?

2010 yılında iş adamı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan ve iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen'in ağladığı videoyu izleyenler "Eşinden şiddet mi görüyorsun?" diye sordu. Yeşilmen yıllar önce de eşi tarafından ihanet uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

BERGEN'E NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Bergen, 31 Ekim 1982'de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap görme yetisini kaybetmişti. Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.