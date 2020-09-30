YDUS ek yerleştirme sonuçları belli oldu! 2019 YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum ek tercih sonuçları

YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı tercihleri ÖSYM üzerinden 18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İlk yerleştirmenin ardından 2019 YDUS ek tercih işlemleri de tamamlanarak ek yerleştirme yapıldı. YDUS ek tercih sonuçları haberimizde.

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanına ait ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını adaylara duyurdu.

Yerleştirme sonuçları neticesinde; yabancı kontenjanından başvuru yapan aday olmadığından 4 kişilik boş kontenjan kaldı. Toplam 25 başvuru yapılan YDUS ek tercihde, genel başvuru alanında boş kontenjan kalmadı.

2019 YDUS EK YERLEŞTİRME PUANLARI...

YDUS KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YDUS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...