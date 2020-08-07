Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı resmen açıklayan Fenerbahçe'ye yayıncı kuruluştan şok bir hareket geldi. Sarı lacivertlilerin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin YouTube hesabına telif atıldı ve video yayından kaldırıldı.

DİĞER HESAPLARDAN SİLİNMEDİ

Tartışılan video, YouTube hesabından kaldırılırken görüntülerin Twitter ve Instagram'da durması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

6 GOL KAYDETTİ

Sivasspor'da bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen yıldız orta saha, kırmızı beyazlı formayla Süper Lig'de 10 gole direkt katkı sağladı ve 6 gol, 4 asist kaydetti.