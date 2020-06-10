Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında ve nereli? Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi! Yeni İzmir valisi Yavuz Selim Köşger!

Vali Yavuz Selim Köşger Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı atama kararnamesi ile İzmir valiliğine atandı. Vali Yavuz Selim Köşger hakkında merak edilenler haberimizde. Yavuz Selim Köşger kimdir ve nereli?

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Yavuz Selim Köşger, (1964, Konya), Türk bürokrat. 30 Haziran 2017'den beri Aydın Valisi olarak görev almaktadır.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. Ardından 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adaylığı, Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç kaymakamlıkları, Artvin Vali Yardımcılığı görevlerinin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (2010-2013) görevlerini yürüttükten sonra Paris'te 5 aylık bir dil eğitimi aldı ve Fransız İdari Sistemi alanında incelemelerde bulundu. Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki kararının 9 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Sinop valiliğine atanmıştır.

19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Bingöl Valiliğine atanmıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Aydın Valiliğine atanmıştır.Evli ve dört çocuk babasıdır.

YAVUZ SELİM KÖŞGER