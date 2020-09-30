13 yavru köpek, çuval içerisinde sokağa atıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. İlçede yaşayan Osman Gökhan Güven (35) cadde üzerinde yürürken bir veteriner kliniği önündeki çuvalda ses ve hareket olduğunu fark etti. Çuvala yaklaşan Güven, ağzı kapalı çuvalı açtığında içerisinde 13 yavru köpeğin olduğunu gördü. Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Yavru köpeklerden 4 tanesini ilçe sakinleri alarak beslemek için sahiplendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise köpeklerin barınağa yerleştirilmesi için belediyeden yardım istedi. Yavru köpekleri bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

"BU VİCDANSIZLIK"

Yavruları bulan Osman Gökhan Güven, "Akşam saatlerinde çuvalı fark ettim. Ağzı kapatılan çuvalın içerisinde 13 tane yavru köpeğimiz vardı. Köpeklerden 4 tanesini çevremizdeki arkadaşlar alarak sahiplendi. Olayı ilçe emniyete bildirdim. Polisler yavru köpeklerin barınağa verilmesi için çalışma başlattı. Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir cinayettir. Bunları bırakanların bulunması için yetkililerin harekete geçmesini istiyorum" dedi.