Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yasmin Erbil, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından pek çok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı. Tatilden paylaştığı bikinili kareleri ile sık sık magazin gündeminde yer alan Yasmin Erbil, son olarak pembe elbisesiyle çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"BAYRAM ŞEKERİ YASMİN ERBİL"

Yasmin Erbil'in söz konusu paylaşımına 10 binin üzerinde beğeni gelirken, bayramda yapılan bu paylaşım bazı takipçileri tarafından "Bayram şekeri" şeklinde yorumlandı.