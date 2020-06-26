Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZUNU PAYLAŞTI

Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabının hikayeler bölümünden dantelli iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Kamera arkası gitar çalıyorum" notuyla paylaştı.

GÖĞSÜNÜN ALTINDAKİ BENİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde göğsünün altındaki beni Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazmıştı.