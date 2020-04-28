Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte eve kapanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün sosyal medya hesabından bakım yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fit vücuduyla her daim dikkat çeken Özilhan'ın zayıflıktan görülen sırt kemiği ise tepki çekti. Özilhan ise günlerdir konuşulan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu.

"AŞIRI ZAYIF DEĞİLİM, ELEŞTİRİLERE KATILMIYORUM"

Sosyetik güzelin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımını gören takipçileri "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" şeklinde yorumlar yaptı. Yasemin Özilhan ise fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi: "Öncelikle aşırı zayıf değilim. 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına? Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum. Halimden memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum."