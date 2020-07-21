İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı

Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı.

BİR MANKEN İZZET ÖZİLHAN'I İFŞA ETTİ

Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı.