Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin ünlü simalarından Yaşar İpek, açıklamaları ile tekrar magazin gündemine geldi. Peki, Yaşar İpek kaç yaşında, nereli?Yaşar İpek kimdir? İşte Yaşar İpek hayatı ve biyografisi!

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Aralık 1979

Nereli: Diyarbakır

Albümler: Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Okul Bitince, Aşkım, Sus, Kapı Zili

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.