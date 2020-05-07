Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü

Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala özellikle pazar yerlerinde yoğunluk görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın gece 24.00 itibariyle uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala Bursa'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi. Kentin birçok noktasında kurulan pazarlardaki kalabalık da dikkat çekti.

SIK SIK SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI

İnegöl ilçesindeki pazar yerinde, sosyal mesafe kuralına çoğu kişinin uymadığı gözlendi. Pazar girişinde önlem alan polis ve zabıta ekipleri, sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Dezenfeksiyon tünelinden geçilerek, pazara alınanlara maske takmaları konusunda da uyarı yapıldı.

SEBZE VE MEYVECİLER ODASI BAŞKANI "EVDE KAL" ÇAĞRISINDA BULUNDU

İnegöl Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, yasağa 1 gün kala pazarlarda yoğunluğun yaşandığını belirterek, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.