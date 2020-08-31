Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma 75. bölüm 5. fragman

Yasak Elma dizisi; entrikalar, ihtiras, güç, aşk gibi tüm konuları başarıyla işleyen seyirciyi ekran başına kitleyen fenomen diziler arasında yer alıyor. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece gibi isimlerle yoluna devam eden projenin yayın tarihi netleşti.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Halit'in büyük iflası izleyenleri, şaşkınlık içerisinde bırakmış ardından eski gücüne dönüşüne de takipçileri şahitlik etmişti. Başarılı dizi Yasak Elma 7 Eylül Pazartesi günü FOX TV'de ekrana gelecek.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Konusuyla dikkatleri çeken Yasak Elma dizisinin kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir, Buçe Buse Kahraman, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Doğaç Yıldız ve Gökhan Alkan yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.