Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 80. bölüm izle

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 81. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

YASAK ELMA 81. BÖLÜM FRAGMANI EKRANA GELDİ!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 81. yeni bölüm fragmanında; Halit, Ender ile Yıldız arasında geçen bir konuşmaya istemeden de olsa şahit olmuştur. Konuşmanın ana konusu da Kerim'dir. Diğer yandan Erim'in öğrendiği şeyler ise Halit'i tedirgin etmiştir. Şahika'nın yeni planıyla Ender ile Yıldız yeniden kılıçlarını çekmiştir.

Yasak Elma son bölüm full izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Kaya'nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız'ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız'ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender'in sinirle Yıldız'a söyledikleri Yıldız'ın hayatını alt üst edecektir.