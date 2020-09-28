Yasak Elma 78. bölüm izle! Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 78. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender'in Kaya'ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika'nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender'i ayırmak için planına Yiğit'i de alet eder.

Yıldız'ın yalıya taşındığı gece Halit'in Kerim'i çağırması, Halit ve Yıldız'ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman'ın Halit'le yaptığı konuşma Şahika'nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit'in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur.

Yıldız ve Kerim'in arası tam düzelecekken, Şahika'nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

