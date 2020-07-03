Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde oturan Ahmet Arslan (52), 3 yıl önce 500 metrekare örtü altı alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı. Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri tanesi 15 liradan satıp bahçe kurma masraflarını karşılayan Arslan, ikinci yıl ise ejder fidanlarının gelişmesiyle daha fazla ürün alarak yaklaşık 25 bin lira kazandı. Bu yıl ise bahçesinden ilk ejder meyvelerinin hasadını yapan Ahmet Arslan, kilosunu 50 liradan sattı. Arslan, bu yıl hasat bitiminde bahçesinden 50 bin lira kazanmayı hedefliyor.

500 METREKAREDE 40 BİN KAZANILIYOR

Ahmet Arslan, "Görmüş olduğunuz seraya ben 3 yıl önce alternatif tarım olarak başladım. Bu görmüş olduğunuz bitkinin ismi ejder meyvesi, pitaya, dragon diye isimleri var. Alternatif tarım olarak başladım ve ekimini yaptım. İlk yıl masrafını aldım, ikinci, üçüncü yıllarda beklediğimizin üstünde para aldık. Eksi 3 dereceye kadar dayanan, zirai mücadelesi olmayan, ilaç yapılmayan, fazla su istemeyen bir bitki. Sağlık açısından da bazı hastalıklara faydası olduğunu söylüyorlar. Bu yıl ilk hasadı 3-5 gün önce yaptık. Kilosu 45- 50 liradan sattık. Yaklaşık 2 tanesi 1 kilo gelir. 3 tanesi bir kilo gelen var. 1 tanesi 1 kilo gelen de var. Bu bitkinin beslenme şekline bağlı. Ekmek isteyen çiftçi arkadaşlarımız hiç düşünmeden bu tür bitkiyi ekmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yarım dönüm yerden en az 30-40 bin lira alınıyor" dedi.

DEKARDAN 120 BİN LİRAYA KADAR KAZANILIYOR

Ejder meyvesinde dönümden 60 ila 120 bin lira arasında para kazanıldığını söyleyen Arslan, "Ejder meyvesini eken arkadaşlarımızla biz devamlı istişare içinde olduğumuz için söylüyorum bu bilgileri. Bu arkadaşlarımız ikinci, üçüncü yıllarında dönümden 60 ile 120 bin lira arasında para alıyor. Ben yarım dönüm yerden geçen yıl 25 bin lira kazandım. Bu yıl 40- 50 bin lira hedefliyorum. Ejder bitkisinin 25 yıl ömrü var. Bir severek yiyorsun, her yıl ekip sökme derdi yok. Ağaç yaşlandıkça yani bu bitki üçüncü yılından sonra daha çok meyve veriyor. Beşinci yılda tam zirveye ulaşıyor. 20 yıl aynı şekilde devam ediyor. Bakımı diğer salatalık, domates, fasulye gibi yok denecek kadar çok az. Çünkü yarım dönüm yere zaten gübre verilmiyor. Buna halk arasında dengeli diye bilinen 20 kiloluk gübreler alıyoruz. O gübre de bitmiyor zaten. Yani 15 günde bir 1 kilo gübre veriyorsun. Yarım dönüm yere. Sıfır denecek kadar gübre oranı" diye konuştu.