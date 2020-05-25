Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar için başlatmış olduğu yardım sürecine 1 milyondan fazla talep geldi. Yardım yapılması için vatandaş beyanının yeterli görülmesini isteyen İBB yönetimi ile AK Parti ve MHP grubu fikir ayrılığı yaşadı. Sadece vatandaş beyanının yeterli olmadığı görüşünü savunan AK Parti ve MHP grubu, söz konusu değişikliği Meclis'te kabul etmedi. Yaşanan gelişme üzerine mevcut müracaatları tespite başlayan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'lilerin tutumları nedeniyle yeni yardım taleplerini askıya aldığını duyurdu.

İBB yönetimi konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle 1 milyondan fazla ailemiz sosyal yardım almak için belediyemize başvurdu.

"YENİ YARDIM TALEBİ ALAMAYACAĞIZ"

Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başladık. Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubunun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi, belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız.

"ASKIDA FATURA UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz 'Askıda Fatura' dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece 'Askıda Fatura' dayanışması için doldurulacaktır."