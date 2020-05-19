Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 323 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 4 milyon 955 bine yakın insan salgına yakalandı. Henüz kontrol altına alınamayan koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, dünya yeni bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Vuhan'da yapılan bir araştırmaya göre, yarasalarda 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi.

15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ

Koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı iddiaları üzerine araştırmalarına başlayan Vuhan Viroloji Enstitüsü Shi Zhengli ve araştırma ekibi, yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkılarından alınan yaklaşık 15 bin örneği analiz etti.

Analiz sonucunda Zhengli, yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Zhengli ve ekibi, yarasalardan alınan örneklerin hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için çalışmalarına devam ediyor.