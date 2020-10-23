Yaramızda kalsın sözleri nelerdir? Sevilen şarkı yaramızda kalsın şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan yaramızda kalsın şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Onur Can Özcan'a ait yaramızda kalsın şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Onur Can Özcan bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki yaramızda kalsın şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan yaramızda kalsın şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Onur Can Özcan'a ait yaramızda kalsın şarkı sözleri nasıldır? Peki yaramızda kalsın şarkı sözleri nelerdir?
YARAMIZDA KALSIN SÖZLERİ NELERDİR?
İki yalnız bir doğru edebilirdik
Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz
Ben mecnun sen şirin tesadüf değil
Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine yerdekinde yakamoz var
Bu bir soygundur der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Gözlerinden artık gider gibiyim
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine yerdekinde yakamoz var
Bu bir soygundur der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Gözlerinden artık gider gibiyim
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece