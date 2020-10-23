Yaramızda kalsın sözleri nelerdir? Sevilen şarkı yaramızda kalsın şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan yaramızda kalsın şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Onur Can Özcan'a ait yaramızda kalsın şarkı sözleri nasıldır? Peki yaramızda kalsın şarkı sözleri nelerdir?

YARAMIZDA KALSIN SÖZLERİ NELERDİR?

İki yalnız bir doğru edebilirdik

Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz

Ben mecnun sen şirin tesadüf değil

Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz

Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan

Gökteki yağdı yine yerdekinde yakamoz var

Bu bir soygundur der gibi bakan

Gözlerinden artık gider gibiyim

Gözlerinden artık gider gibiyim

Bahsetme kimselere yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere şiirlere taştık

Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece

Bahsetme kimselere yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere şiirlere taştık

Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece

Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan

Gökteki yağdı yine yerdekinde yakamoz var

Bu bir soygundur der gibi bakan

Gözlerinden artık gider gibiyim

Gözlerinden artık gider gibiyim

Bahsetme kimselere yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere şiirlere taştık

Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece

Bahsetme kimselere yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere şiirlere taştık

Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece