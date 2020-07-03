Fabrika patlamasında yaralananların yakınları, gözyaşları içinde gelecek iyi haberi bekliyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 35 işçinin Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Yaralı yakınlarının hastane önünde bekleyişleri sürüyor.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Havai fişek fabrikasında üretim alanları, depo alanları ve idari binalar büyük hasar gördü. Binaların çatıları uçarken, pencere ve kapıları patlamanın şiddetiyle parçalandı. Depo ve üretim binalarının duvarlarının büyük bölümü yıkıldı. Fabrika sahasında bulunan servis araçları ve otomobiller hasar gördü. Zaman zaman bölgede havai fişek patlamaları devam etti. İtfaiye ekipleri sahada soğutma çalışması yaparken, binaların etrafına saçılan patlamamış havai fişeklerin üzerine köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Bölgeye gelen bakanlar fabrika sahasında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

YARALI YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Patlamada yaralananlardan 35'i Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastane önünde yaralıların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Yaralı yakınları gözyaşları içinde, yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

OLAYI 10 CUMHURİYET SAVCISI İNCELEYECEK

Olayla ilgili 10 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından savcılar, soruşturma amacıyla inceleme yapacak.