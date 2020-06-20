Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor

Dünyanın en fazla petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik kriz yaşanıyor. Koronavirüs salgınıyla işlerin daha da zorlaştığı ülkenin parası adeta değersizleşmiş durumda.

1 TL 6 BİN 172 RİYAL YAPIYOR

Merkez Bankası verilerine göre, 1 İran riyali 0,0162 TL değerinde. Yani şu anki kurla 1 TL, 6 bin 172 riyal yapıyor. Dolar bazında hesaplama yapıldığında ise 1 dolar 42 bin 200 riyala denk geliyor.

YAPTIRIMLAR ÜLKEYE DARBE VURDU

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'ın döviz kazancı neredeyse yok. Birçok ülke yaptırımlar nedeniyle İran'dan petrol alamıyor. İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 42 değer kaybetti.

YABANCI YATIRIMCI ÜLKEDEN KAÇTI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 16 Haziran'da yayımladığı raporda, İran'daki doğrudan yabancı yatırımların geçen yıl 1,5 milyar dolara gerilediği belirtilmişti. Ülkeye doğrudan yabancı yatırımlar 2017'de 5 milyar doları aşmış 2018'de ise 2,3 milyar dolara inmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptırımların İran'a döviz gelirleri ve yabancı yatırımlar açısından 200 milyar dolara mal olduğunu söylemişti. Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht ise 2 Haziran'da mecliste yaptığı sunumda, ülkesinin 2011'de 119 milyar dolar olan yıllık petrol ve doğal gaz gelirlerinin geçen yıl 8,9 milyar dolara kadar indiğini açıklamıştı.