Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek

Yapı Kredi, Kurban Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli "Bayram Kredisi" ile bayram dönemi artan ihtiyaçların finansmanında müşterilerini rahatlatıyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre 3 ay ertelemeli bayram kredisi için faiz oranları tutar ve vade bazlı değişiklik gösterirken, bayram kredisinde faiz oranları yüzde 1,16'dan başlıyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, insanı merkeze alan "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla ülke ekonomisini ve müşterilerini desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de sınır tanımadan var güçleriyle müşterilerinin yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini belirten Ülgen, "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerimize güçlü finansman destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Verilen bilgiye göre, Yapı Kredi müşterileri; Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, "444 0 444" numaralı Müşteri İletişim Merkezi'nden de hızla ve kolayca yapabiliyor.