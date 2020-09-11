Yangına müdahale eden itfaiyecilere arılar saldırdı

Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangında dumandan etkilenen arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline zor anlar yaşattı. Bazı itfaiyecilerin arı sokmasıyla yaralandığı yangın söndürüldü.

11.09.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:18

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında dumandan etkilenen arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline saldırdı.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Şipali Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların, tavukların ve arı kovanlarının bulunduğu bir çiftlikte çıktı. Çiftliğin bahçesindeki saman yığınında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

HEM YANGINLA HEM DE ARILARLA MÜCADELE ETTİLER

Yangında dumandan etkilenen kovanlardaki arılar, yangına müdahale eden itfaiye personeline saldırdı. Ekipler arı saldırısına rağmen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlarla 10 bin tavuk da telef olmaktan kurtarıldı. Yangın sonucu bahçedeki traktör de yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.