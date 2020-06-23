İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç manzaralar oluşturdu. Beşiktaş'ya yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştı.

SU KÜNKÜNÜN İÇİNE SAKLANDI

Bu sırada bir vatandaşın su künkünün içerisine girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.