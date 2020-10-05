Yağmur Ünal kimdir, kaç yaşında? Yağmur Ünal'ın sevgilisi kimdir? Yağmur Ünal Instagram hesabı nedir?

Rol aldığı dizi ve filmlerde sevilen karakterleri canlandıran ünlü oyuncu, sevilen sinema sanatçısı Türkan Şoray ile tiyatro sanatçısı Cihan Ünal'ın kızıdır. Yağmur Ünal kimdir? Yağmur Ünal kaç yaşında? Yağmur Ünal'ın sevgilisi kimdir? Yağmur Ünal Instagram hesabı nedir?

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi sinema oyuncusu Türkan Şoray'dır.

Babasının ilk eşi manken Sabiha Tarhan'dan olma Irmak Ünal (d.1977) adında ablası vardır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Liseyi İsviçre'de okudu. Sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken farklı stajlar yaptı. Buna verilecek örneklerden biri, Saatchi&Saatchi reklam ajansında ve bir kanalın program bölümünde deneyimleri oldu.

Üniversitenin ardından New York'ta medya üzerine master yaptı. Devamında New York'taki Mindshare Medya şirketinde 6 ay staj gördü, ve İstanbul'a dönüp TBWA reklam şirketinde iki sene çalıştı.

Yağmur Ünal, Yasemin Arslan isimli bir arkadaşıyla beraber Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu.

İlk olarak da 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Çılgın Teyzeler" adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi. 8 hafta, 40 bölüm süren yarışma 23 Ağustos 2013 tarihinde bitti.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapmıştır.

YAĞMUR ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında dünyaya gelen Yağmur Ünal, 35 yaşındadır.

YAĞMUR ÜNAL FİLMLERİ

Filmleri ve Dizileri :2015 - Uzaklarda Arama ( Sinema filmi)

Yapımcı :2015 - Uzaklarda Arama ( Sinema filmi)

Baraj : 2020

YAĞMUR ÜNAL INSTAGRAM HESABI

Yağmur Ünal, Instagram hesabını yagmurunl kullanıcı adıyla kullanmaktadır.