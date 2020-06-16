Yağlı saçlara özel yoğurt ve yumurta saç maskesi
Saçlarınızın sağlıklı ve canlı görünmesi için saç türünüze göre bakım yapmanız gerekiyor. Özellikle yağlı saçlar, özel maskelerle saçlarına hassas bakım uygulamalıdır.
16.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:10
Yağlı saçlara diğer saçlara göre farklı şekilde bakım uygulanmalıdır. Yağ ve yumurta ile yapıla özel maskesi yağlı saçların kurtarıcısı olacak. İşte yağlı saçlara özel maske uygulaması… Yağsız yoğurt ve yumurtanın bileşimi yağlı saçınızı kontrol altına alacak. Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi bir araya getirerek saçlarınızla buluşturmak.
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YOĞURT VE YUMURTA MASKESİ
Gerekli malzemeler: 1 adet yumurta, 50 gram yağsız yoğurt
Yapılışı: Bu uygulamayı yapmadan önce saçınızı yıkayın ve kurulayın. Yağsız yoğurdu ve yumurtayı bir kasede karıştırın. Saçınıza uygulayın. Yarım saat bekleyip saçınızı ılık su ile durulayın. Son olarak bitkisel bir şampuan kullanarak saçınızı yıkayın.