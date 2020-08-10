Xpeng Motors kime ait? Xpeng Motors hangi ülkenin markasıdır? Xpeng Motors sahibi kim?

Elektrikli araç pazarında Tesla ile G3 SUV ve P7 sedan modelleri ile rekabet eden Xpeng Motors, halka arz haberi ile gündeme geldi. Peki, Xpeng Motors sahibi kim? Xpeng Motors kime ait? Xpeng Motors hangi ülkenin markasıdır?

XPENG MOTORS HANGİ ÜLKENİN MARKASIDIR?

Kuruluş tarihi: 2014 Çalışan Sayısı: 3.000 Genel merkez: Guangzhou, Çin Kurucular: He Xiaopeng, Xia Heng, Yang Chunlei Yan kuruluş: Foday

Xpeng veya Xiaopeng Motors Çinli elektrikli araç üreticisidir. Şirketin genel merkezi Guangzhou'da olup, ofisleri ABD'de Mountain View, California'da bulunmaktadır.

Xpeng, 2014 yılında GAC Group'un otomotiv teknolojisi ve Ar-Ge uzmanlığına sahip eski üst düzey yöneticileri olan Henry Xia ( Xia Heng ) ve He Tao tarafından ortak olarak kuruldu .

Xpeng'in Amerika'daki yan kuruluşu XMotors.ai , Eylül 2018'den itibaren Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı tarafından sürücüsüz otomobilleri test etme izni aldı. Bu izin, Xpeng'in devre dışı bırakma raporu sunmaması nedeniyle Şubat 2020'de iptal edildi.

Xpeng ilk modeli Xpeng G3'i Aralık 2018 yılında SUV, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer Las Vegas'ta müşterilerine sundu.İkinci modeli olan P7 dört kapılı elektrikli sedan, Nisan 2019'da 2019 Auto Shanghai fuarında prömiyerini yaptı ve 2020'nin 2. çeyreğinde Çinli müşterilere teslimatı planlandı.

Mayıs 2019'da Xpeng , Guangzhou'ya kendi araçlarıyla hizmet veren kendi eşler arası yolculuk paylaşım hizmetini başlattı .

Kasım 2019'da Xpeng, Xiaomi'nin Xpeng'in stratejik yatırımcısı olarak katıldığı üçüncü bir bağış toplama turunda 400 milyon dolar topladı.