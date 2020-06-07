Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da sergilediği performansla devlerin transfer listesine giren Wilfried Zaha, Manchester United'da oynadığı zamanlarda yaşadığı ilginç bir hikâyeyi paylaştı. Wilfried Zaha, nereden çıktığına anlam veremediği bir dedikodu nedeniyle Manchester United kariyerinin kısa sürdüğünü dile getirdi.

"DAVİD MOYES'UN KIZIYLA BİRLİKTE OLUYOR" İDDİASI

Kendisi hakkında "David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor" şeklinde iddialar ortaya atıldığını söyleyen Wilfried Zaha "Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım" dedi.

"HALA BU DEDİKODUYA İNANLAR VAR"

David Moyes'un konu hakkında kendisi ile hiç görüşmediğini de garipsediğini belirten Zaha "Hâlâ bu dedikoduya inananlar var. Üstelik David Moyes'un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen" şeklinde konuştu.

SADECE 4 MAÇ GİYEBİLDİ

Crsytal Palace'dan Manchester United'a 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Zaha, 'Kırmızı Şeytanlar'ın formasını sadece 4 maç giyebildi.